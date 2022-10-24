СЭ: Пиняев может перейти в «Локомотив»

Руководство «Локомотива» провело встречу с представителями полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева относительно его возможного перехода в московский клуб.

По информации «Спорт-Экспресса», существует высокая вероятность, что сразу несколько игроков «Крыльев Советов» летом перейдут в «Локомотив».

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 17-летний вингер провёл десять матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее в «Спартаке» назвали слухами информацию об интересе клуба к Пиняеву.