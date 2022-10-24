Узнать больше

СЭ: Пиняев может перейти в «Локомотив»

Короткая ссылка
Руководство «Локомотива» провело встречу с представителями полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева относительно его возможного перехода в московский клуб.
СЭ: Пиняев может перейти в «Локомотив»
  • РИА Новости

По информации «Спорт-Экспресса», существует высокая вероятность, что сразу несколько игроков «Крыльев Советов» летом перейдут в «Локомотив».

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 17-летний вингер провёл десять матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее в «Спартаке» назвали слухами информацию об интересе клуба к Пиняеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить