В «Спартаке» назвали слухами информацию об интересе клуба к Пиняеву

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о возможном переходе вингера самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в московский клуб.

«Интересуется ли «Спартак» Пиняевым? Не комментируем слухи», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 17-летний вингер провёл десять матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что столичный клуб посвятил победу над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу жертвам трагедии в «Лужниках» 1982 года.