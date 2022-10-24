В «Спартаке» назвали слухами информацию об интересе клуба к Пиняеву
«Интересуется ли «Спартак» Пиняевым? Не комментируем слухи», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 17-летний вингер провёл десять матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что столичный клуб посвятил победу над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу жертвам трагедии в «Лужниках» 1982 года.