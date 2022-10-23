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Джикия: «Спартак» посвятил победу над «Химками» жертвам трагедии в «Лужниках»

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что столичный клуб посвятил победу над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу жертвам трагедии в «Лужниках» 1982 года.
Джикия: «Спартак» посвятил победу над «Химками» жертвам трагедии в «Лужниках»
  • Gettyimages.ru

«Понятно, что это трагедия вообще для всех. На повязке написаны главные слова — «Помним — значит, живы». Сегодняшнюю победу посвящаем тем, кто ушёл», — цитирует Джикию ТАСС.

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). На капитанской повязке Джикии были перечислены имена погибших болельщиков красно-белых.

20 октября 1982 года в концовке матча 1/16 финала плей-офф Кубка УЕФА между «Спартаком» и нидерландским «Харлемом» (2:0) на стадионе в «Лужниках» произошла массовая давка, в которой погибли 66 человек.

Ранее тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал разгромную победу над «Химками».

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