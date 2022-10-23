Тренер «Спартака» — о разгроме «Химок»: футбол часто бывает полон парадоксов

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал разгромную победу над «Химками» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

«Как всем известно, футбол часто бывает полон парадоксов. Сегодня мы забили быстрый гол. Да, потом мы отдали мяч «Химкам», но сделали это немного больше, чем необходимо. Однако во втором тайме смогли направить игру в нужное русло. Результат вполне закономерный», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

Тренер также дал понять, что не стал менять Александра Соболева не из-за результативной серии форварда, который забивал мячи в пяти матчах подряд.

«Конечно, нет. Ни мы, ни Соболев так не думаем и на это не настраиваемся. Он всегда показывает готовность играть, у него всегда максимальная самоотдача», — заключил Слишкович.

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (2-я, 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я), Павел Маслов (89-я).

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

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