Колосков считает, что сборная России может сыграть уже в отборе на Евро-2028

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что национальная команда может принять участие в отборочных матчах на чемпионат Европы 2028 года.

«Присутствовал на заседании исполкома, но конкретные сроки там озвучены не были. Видимо, они содержались в материале. В докладе это не прозвучало, а так я бы предложил планировать возвращение уже на отборочный турнир Евро-2028. В противном случае мы слишком затягиваем процесс. Вполне реально стартовать на международных соревнованиях уже в 2026-м. Но мы прекрасно понимаем, что в первую очередь всё зависит от СВО. Пока устанавливать конкретные сроки бессмысленно. Можно лишь говорить о неких ориентирах», — заявил Колосков RT.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведёт в июне один товарищеский матч.