Президент РФС Дюков назвал недопустимой шутку полузащитника «Рубина» Безрукова
- РИА Новости
«Конечно, у Безрукова была шутка, но о денежном влиянии на результат. Это недопустимо. Юмор — это хорошо, но должна быть грань. Жест Медведева ― компетенция РПЛ. Что касается незаконного финансового влияния на результат матча ― наша компетенция», — цитирует Дюкова Sport24.
Накануне казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в перенесённом 21-м туре чемпионата России (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера до одного очка в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».
Ранее «Рубин» назвал безобидной шуткой слова Безрукова про «денежки на карту».