Президент РФС Дюков назвал недопустимой шутку полузащитника «Рубина» Безрукова

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова по окончании встречи 21-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Конечно, у Безрукова была шутка, но о денежном влиянии на результат. Это недопустимо. Юмор — это хорошо, но должна быть грань. Жест Медведева ― компетенция РПЛ. Что касается незаконного финансового влияния на результат матча ― наша компетенция», — цитирует Дюкова Sport24.

Накануне казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в перенесённом 21-м туре чемпионата России (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера до одного очка в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее «Рубин» назвал безобидной шуткой слова Безрукова про «денежки на карту».