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«Рубин» назвал безобидной шуткой слова Безрукова про «денежки на карту»

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В «Рубине» отреагировали на шутку полузащитника казанской команды Руслана Безрукова по окончании встречи 21-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Претензии к нему из‑за безобидной шутки после победы над «Зенитом» вызывают недоумение. Очевидно, что он не имел в виду ничего, что ему вменяют, а именно «стимулирование третьей стороной». Это лишь шутка на фоне положительных эмоций от победы», — заявили в пресс-службе «Рубина» «Матч ТВ». 

Накануне казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в перенесённом 21-м туре чемпионата России (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера до одного очка в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее сообщалось, как служба коммуникаций Российского футбольного союза отреагировала на высказывание Безрукова.

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