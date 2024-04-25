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Комитет по этике РФС оценит шутку футболиста «Рубина» Безрукова

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Служба коммуникаций РФС отреагировала на высказывание полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча с «Зенитом» в рамках 21-го тура РПЛ.
Комитет по этике РФС оценит шутку футболиста «Рубина» Безрукова
  • РИА Новости

«Вне зависимости от того, в каком контексте было сделано заявление, финансовое стимулирование соперника третьей стороной — грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике», — цитирует «Спорт-Экспресс» представителя РФС.

Также сообщается о том, что генеральный секретарь союза Максим Митрофанов уже направил в комитет по этике данное заявление.

Накануне «Рубин» в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в перенесённом 21-м туре чемпионата России (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера до одного очка в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее в «Зените» отреагировали на шутку Безрукова, попросившего у «Краснодара» деньги за победу в 21-м туре РПЛ.

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