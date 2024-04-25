В «Зените» отреагировали на шутку Безрукова, попросившего у «Краснодара» деньги за победу в 21-м туре РПЛ
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Накануне «Рубин» в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в перенесённом 21-м туре чемпионата России по футболу (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера до одного очка. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».
В «Зените» отреагировали на слова спортсмена, опубликовав на своей странице в Telegram-канале фрагмент его интервью. И добавили к нему кадры из известного фильма «Кавказская пленница».
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что «Рубину» повезло в матче 21-го тура чемпионата России.