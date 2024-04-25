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В «Зените» отреагировали на шутку Безрукова, попросившего у «Краснодара» деньги за победу в 21-м туре РПЛ

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В пресс-службе санкт-петербургского «Зенита» отреагировали на шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова по окончании встречи 21-го тура чемпионата России по футболу.
В «Зените» отреагировали на шутку Безрукова, попросившего у «Краснодара» деньги за победу в 21-м туре РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Накануне «Рубин» в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в перенесённом 21-м туре чемпионата России по футболу (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера до одного очка. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

В «Зените» отреагировали на слова спортсмена, опубликовав на своей странице в Telegram-канале фрагмент его интервью. И добавили к нему кадры из известного фильма «Кавказская пленница».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что «Рубину» повезло в матче 21-го тура чемпионата России.

 

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