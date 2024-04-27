Украина отказалась от заключения мира с Россией на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года из-за новых требований, выдвинутых Москвой, в том числе сделать русский язык вторым официальным языком на Украине.

Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на документ по итогам переговоров и украинские источники.

Кроме того, согласно документу, Киев обязывался соблюдать постоянный нейтралитет, то есть отказаться от членства в любом военном союзе, включая НАТО. Также одним из условий Москвы значился отказ Киева от производства и получения ядерного оружия.

По данным издания, один из участников переговорной делегации со стороны Украины спустя более чем два года конфликта отметил, что сделка по-прежнему кажется выгодной.

«Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить», — заявил он.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия дал интервью телеканалу «1+1», в котором признал, что именно экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией. Он рассказал, что российская сторона была готова закончить конфликт, если Украина «возьмёт нейтралитет, как Финляндия», и даст обязательство не вступать в НАТО.

Как позднее отметил помощник президента России Владимир Мединский, в правительстве Украины признаются, что не принимают самостоятельных решений, Киев управляется извне.