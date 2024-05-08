По районам вагоноремонтного и авиационного заводов: подполье сообщило о серии ударов ВС РФ по целям в Киеве
Подполье: ВС РФ нанесли серию ударов по заводам в Киеве
- РИА Новости
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08 мая 2024
Посольство РФ в Варшаве не получало от польских властей сообщений о задержании российского солдата.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера в эфире радиостанции RMF FM заявил, что на границе с Белоруссией якобы был задержан «российский дезертир». Речь идёт о 41-летнем мужчине, который перешёл белорусско-польскую границу.
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В украинском клубе «Хуст» заявили о незаконной мобилизации одного из основных футболистов Николая Сираша. Спортсмена забрали в военкомат прямо с вокзала.
В пресс-службе клуба отметили, что проведение чемпионата страны под угрозой срыва, так как команды отказываются ехать в Хуст из-за страха быть мобилизованными.
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В пригороде Авдеевки был выявлен заминированный схрон с иностранным оружием, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Донецкой Народной Республике.
В нём находились ПТРК FGM-148 Javelin США, два шведских РПГ Sakrat, 28 боеприпасов ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемёта РПО-А и 800 патронов 7,62x54.
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Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что 7 мая ВСУ пытались несколько раз ударить по Луганску.
По его словам, удар был комбинированным и массированным, зафиксировано четыре пуска ракет и БПЛА.
Он указал, что удалось сбить часть «воздушных целей», выпущенных украинскими формированиями по Луганску.
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В Луганске потушен пожар после ночного обстрела со стороны ВСУ, сообщили в МЧС РФ.
Ранее в СК сообщали, что в результате удара ВСУ по нефтебазе в Луганске пострадали несколько сотрудников предприятия.
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Страны НАТО намерены провозгласить отказ от идеи ввода своих войск на Украину на предстоящем 9—11 июля саммите альянса в Вашингтоне, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа, который должен быть утверждён по итогам встречи.
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram сообщил, что ВСУ нанесли удар по расположенной в Луганске нефтебазе, предположительно, ракетами ATACMS.
По его словам, эти ракеты из новой поставки военной помощи США могут преодолевать до 300 км.
Ранее о последствии поставок этих вооружений киевскому режиму в интервью RT рассказал экс-аналитик Пентагона Майкл Малуф.Также на russian.rt.com «Россия даст утроенный ответ»: эксперт — о тайных поставках Украине американских ракет ATACMS
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СК России будет расследовать очередные преступления украинских вооружённых формирований в отношении мирных жителей ДНР и ЛНР.
Так, по сообщению органов исполнительной власти, в результате удара ВСУ по нефтебазе в Луганске пострадали несколько сотрудников предприятия. При этом в Никитовском районе Горловки вследствие сброса боеприпаса с украинского БПЛА пострадали сотрудники МЧС.
«Следственный комитет России детально установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
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Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните заявила Financial Times, что у неё есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения.
При этом киевский режим ещё не просил Вильнюс об отправке миссии.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с освобождением сёл Котляровка (Харьковская область) и Соловьёво (ДНР).
Об освобождении указанных населённых пунктов стало известно из сводки Минобороны России, опубликованной 6 мая.