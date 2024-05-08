По районам вагоноремонтного и авиационного заводов: подполье сообщило о серии ударов ВС РФ по целям в Киеве

Подполье: ВС РФ нанесли серию ударов по заводам в Киеве

Утром 8 мая российские войска нанесли серию ударов по району Дарницкого вагоноремонтного завода и в направлении авиазавода Антонова в Киеве. Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ещё один прилёт был зафиксирован в Броварском районе Киевской области.