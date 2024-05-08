Володин поблагодарил кабмин за работу и отметил наличие нерешённых вопросов
- РИА Новости
«Есть достижения и успехи, есть вопросы, над которыми надо работать. Нерешённых проблем остаётся ещё много», — признал Володин, слова которого приводит «Парламентская газета».
Он подчеркнул, что за прошедшие годы Россия столкнулась с беспрецедентными вызовами, а правительству пришлось работать в этой «непростой ситуации».
7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о сложении правительством полномочий.