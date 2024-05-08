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Володин поблагодарил кабмин за работу и отметил наличие нерешённых вопросов

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил коллег из ушедшего в отставку правительства. Он подчеркнул, что парламентарии выстроили с членами кабмина конструктивный диалог.
Володин поблагодарил кабмин за работу и отметил наличие нерешённых вопросов
  • РИА Новости

«Есть достижения и успехи, есть вопросы, над которыми надо работать. Нерешённых проблем остаётся ещё много», — признал Володин, слова которого приводит «Парламентская газета».

Он подчеркнул, что за прошедшие годы Россия столкнулась с беспрецедентными вызовами, а правительству пришлось работать в этой «непростой ситуации».

7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о сложении правительством полномочий.

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