Володин поблагодарил кабмин за работу и отметил наличие нерешённых вопросов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил коллег из ушедшего в отставку правительства. Он подчеркнул, что парламентарии выстроили с членами кабмина конструктивный диалог.

«Есть достижения и успехи, есть вопросы, над которыми надо работать. Нерешённых проблем остаётся ещё много», — признал Володин, слова которого приводит «Парламентская газета».

Он подчеркнул, что за прошедшие годы Россия столкнулась с беспрецедентными вызовами, а правительству пришлось работать в этой «непростой ситуации».

7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о сложении правительством полномочий.