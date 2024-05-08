Похитившего 25 млн рублей россиянина экстрадировали из Сербии
- РИА Новости
«Он обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Сегодня он передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву», — сказала Волк ТАСС.
По версии следствия, мужчина ранее предложил учредителю компании в Липецке арбитражные услуги в суде, ему передали более 25 млн рублей в качестве оплаты. Однако своих обязательств злоумышленник не выполнил.
В российской Генеральной прокуратуре (ГП) ранее сообщили, что Кипр экстрадирует в Россию россиянина Бориса Сосина для привлечения к уголовной ответственности по делу о мошенничестве при получении выплат.