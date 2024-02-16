ГП: Кипр экстрадирует в Россию обвиняемого в мошенничестве россиянина

В российской Генеральной прокуратуре (ГП) сообщили, что Кипр экстрадирует в Россию россиянина Бориса Сосина для привлечения к уголовной ответственности по делу о мошенничестве при получении выплат.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый оказывал гражданам, которые хотели получить компенсации за потерю имущества в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, платные услуги.

В 2014 году Сосин в составе группы лиц изготовил фиктивные документы для женщины, чтобы обеспечить ей право на компенсацию за покупку жилого дома.

Эти документы мужчина использовал, чтобы получить около 2,5 млн рублей от Департамента строительства и архитектуры Брянской области. Женщине передали 1,5 млн рублей, а оставшимися средствами Сосин с соучастником распорядился по своему усмотрению.

Запрос о выдаче Сосина был направлен в октябре 2022 года.