Мединский: Киев сам признаётся в том, что им управляют извне
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Он отреагировал на слова украинского депутата Давида Арахамии о том, что после переговоров России и Украины в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и предложил не подписывать договор о мире, а «просто воевать».
Мединский напомнил, что Владимир Путин не раз заявлял, что Украины не является ни суверенной, ни самостоятельной.
«Они сами вынуждены признаваться в том, что управляются извне. Так что, как всегда, президент оказался прав», — цитирует его ТАСС.
Мединский также заявил, что заключение мира с Украиной возможно при полном выполнении задач спецоперации.