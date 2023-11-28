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Мединский: Киев сам признаётся в том, что им управляют извне

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В правительстве Украины признаются, что не принимают самостоятельных решений, Киев управляется извне. Такое заявление сделал помощник российского президента Владимир Мединский.
Мединский: Киев сам признаётся в том, что им управляют извне
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Он отреагировал на слова украинского депутата Давида Арахамии о том, что после переговоров России и Украины в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и предложил не подписывать договор о мире, а «просто воевать».

Мединский напомнил, что Владимир Путин не раз заявлял, что Украины не является ни суверенной, ни самостоятельной.

«Они сами вынуждены признаваться в том, что управляются извне. Так что, как всегда, президент оказался прав», — цитирует его ТАСС.

Мединский также заявил, что заключение мира с Украиной возможно при полном выполнении задач спецоперации.

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