Векторы развития: какие вопросы сотрудничества могут обсудить лидеры стран ЕАЭС на саммите в Москве

Владимир Путин 8 мая примет участие в юбилейном заседании Высшего евразийского экономического совета, приуроченном к десятилетию со дня подписания договора о ЕАЭС. На встречу приедут президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии, премьер-министр Армении, а также лидеры Узбекистана и Кубы — наблюдателей в организации. Стороны намерены обсудить результаты, которых удалось добиться в деле становления ЕАЭС, а также обменяться мнениями о перспективных направлениях интеграционных процессов. Как считают эксперты, наиболее актуальным переговорным треком может стать сфера торговли и финансов. В частности, на саммите стороны обсудят вопросы защиты компаний стран-участников от вторичных санкций Запада против России, считают аналитики.

В среду, 8 мая, президент России Владимир Путин примет участие в юбилейном заседании Высшего евразийского экономического совета, приуроченном к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Имеется в виду обсудить результаты, которых удалось добиться в деле становления союза как авторитетного и эффективного международного объединения, а также обменяться мнениями о перспективных направлениях дальнейшего углубления интеграционных процессов. Планируется принятие ряда важных документов. Вечером пройдёт традиционный дружеский обед для глав делегаций СНГ с участием президента Кубы», — отмечается в сообщении.

В заседании примут участие лидеры стран — членов ЕАЭС: президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении, к которым присоединятся главы государств-наблюдателей — Узбекистана и Кубы.

Юбилейный саммит ЕАЭС пройдёт под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Ранее Путин объявил, что предстоящий саммит откроет «новое десятилетие тесной совместной работы по углублению интеграции, повышению благосостояния и качества жизни граждан» стран объединения. Позднее на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым Путин выступил с предложением включить экономики стран ЕАЭС в работу БРИКС. А после этого российский лидер призвал главу коллегии ЕЭК проработать данный вопрос с российскими коллегами. Впоследствии президент России обсудил с постоянными членами Совета безопасности России развитие Евразийского экономического союза.

«Зададут основные векторы»

Напомним, заседания Высшего евразийского экономического совета проходят обычно не реже одного раза в год. Так, в 2023 году такой саммит прошёл 25 мая в Москве под председательством РФ. В ходе встречи Владимир Путин сообщил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продолжает укрепляться. Тогда он назвал это объединение «одним из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира».

«При этом взаимодействие стран «пятёрки» неизменно выстраивается на принципах взаимной выгоды, учёта интересов друг друга и с ориентиром на обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение благосостояния жителей всех наших государств», — подчеркнул российский лидер.

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По его словам, одна из целей ЕАЭС — добиться «одинаково высокого уровня развития».

«Надо сделать так, чтобы граждане всех пяти стран, приезжая в другое государство союза работать, учиться или вести бизнес, чувствовали себя комфортно, как дома. Добиваться этого можно, если поддерживать внутри союза реальную, стопроцентную свободу передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, обеспечивать сопряжение конкурентных преимуществ наших государств», — отметил президент РФ.

Путин также сообщил, что в ЕАЭС ведётся работа по новым базовым документам стратегического планирования, которые «зададут основные векторы» совместных действий на средне- и долгосрочную перспективу и будут охватывать самый широкий спектр отраслей интеграции.

Путин также перечислил конкретные задачи дальнейшего взаимодействия в рамках ЕАЭС, среди которых — развитие промышленной кооперации, увеличение количества новых совместных производств под общей торговой маркой, создание евразийских технологических альянсов «с подключением заинтересованных партнёров из третьих стран».

«Целью таких альянсов могла бы стать организация на территории наших государств новых наукоёмких высокотехнологичных производств», — пояснил российский лидер.

По его словам, дальнейшее интеграционное строительство диктует необходимость укрепления, развития и модернизации созданных в рамках ЕАЭС наднациональных инструментов и институтов. Речь идёт, в частности, об экономической комиссии, которая должна «быстро и адекватно реагировать на происходящие в мире изменения и принимать профессиональные решения», нацеленные на защиту общих интересов стран объединения и «продвижение взаимовыгодной интеграции».

Флаги стран — участниц ЕАЭС

РИА Новости

© Владислав Воднев

Впоследствии в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года состоялось ещё одно заседание Высшего евразийского экономического совета, на котором обсуждался вопрос о принятии декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045-го. Эта идея была поддержана, все члены Высшего совета согласились утвердить декларацию.

Перспективные области сотрудничества

Как отметил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, на предстоящих переговорах в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета наиболее актуальным переговорным треком может стать сфера торговли и финансов.

«Речь наверняка пойдёт о расчётах, торговых переходах в национальные валюты, создании независимых систем платежей. Кроме того, в условиях санкционного давления это более плотная работа с бизнесом, с логистическими составляющими. И в этом смысле самые большие перспективные области — в энергетике, логистике, максимальном сближении юридических баз стран ЕАЭС, что позволило бы бизнесу по всему Евразийскому экономическому союзу чувствовать себя достаточно комфортно, вкладывать и инвестировать без каких-либо бюрократических помех», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Страны ЕАЭС продолжают оставаться членами объединения, несмотря на давление со стороны Запада, констатировал Данюк.

«Особенно это касается Армении, которую активно хотят оторвать от России и Евразийского экономического союза. Однако сотрудничество в рамках ЕАЭС приносит странам — участницам намного больше выгоды, чем то, что мог бы дать Запад при отказе состоять в этом объединении. Россия крупный экономический партнёр, и государства ЕАЭС прекрасно понимают, что уход от торгово-экономических отношений с РФ ничего им не даст, несмотря на напор Запада, который не может ничего предложить взамен. Выгоды от взаимодействия с Россией в рамках объединения гораздо больше, чем абсолютно не рыночные, непрозрачные механизмы, которые предлагает Запад», — отметил аналитик.

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По словам главного научного сотрудника Института Европы РАН Николая Межевича, даже в условиях санкционных ограничений Запада евразийские интеграционные процессы продолжаются.

«Реализуются десятки проектов в энергетике, машиностроении, в инфраструктурной политике. Перспективными являются инфраструктурные проекты, объединяющие максимум стран, или проекты, связанные с электроэнергетикой в Центральной Азии», — отметил аналитик в комментарии RT.

Со своей стороны, профессор Института медиа НИУ ВШЭ кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев считает главным направлением предстоящего саммита ЕАЭС обеспечение режима свободной торговли среди всех участников объединения.

«Ещё один важный аспект — это финансовая безопасность. Кроме того, хорошие перспективы развития я вижу у соглашения по экспорту углеводородов в третьи страны и совместному развитию кооперативного коридора Север — Юг. Отсутствие сотрудничества и выход из ЕАЭС — всё это принесёт прямые убытки, никто из стран объединения не хочет это терять», — констатировал он в беседе с RT.

С точки зрения заместителя декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета профессора Ивана Петрова, основные треки взаимодействия в рамках ЕАЭС — это вопросы энергетической, продовольственной и эпидемиологической безопасности стран объединения и соседних государств, а также развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

«Наиболее перспективные области сотрудничества — это создание единой системы электроснабжения, информационного обмена и информационной безопасности с созданием совместных центров обработки данных», — отметил аналитик в беседе с RT.

По его словам, правительства стран ЕАЭС ориентируются не только на сложившиеся многолетние дружественные и кооперационные взаимоотношения, но и на конкретную экономическую выгоду.

«Об этом свидетельствует сопоставление темпов развития и уровня устойчивости экономик стран ЕС и ЕАЭС, последние показывают устойчивый рост, несмотря на серьёзное давление со стороны Запада. ЕАЭС — это открытый и понятный рынок, на котором все страны-участники реализуют свои преимущества», — рассказал Петров.

Участники пленарного заседания Евразийского экономического форума в Москве, 2023 год

РИА Новости

© Григорий Сысоев

По его словам, на саммите стороны обсудят перспективные направления интеграционных процессов, в частности, вопросы защиты компаний стран — участников от вторичных санкций Запада против России.

«В том числе речь наверняка пойдёт о том, как нивелировать негативный эффект от этих рестрикций за счёт расширения стран — участников и партнёров ЕАЭС. Среди важных документов, которые могут быть подписаны на предстоящей встрече — стратегия интеграционного развития до 2035 года, а также документ о механизмах развития взаимодействия со странами СНГ и БРИКС», — заключил эксперт.