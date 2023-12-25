«Реализовать совместные проекты»: какие вопросы затронут на саммите лидеры стран Евразийского экономического союза

В Санкт-Петербурге 25 декабря пройдёт заседание Высшего евразийского экономического совета, в котором примет участие президент России Владимир Путин. В ходе мероприятия будут подведены итоги работы совета в год российского председательства. В рамках заседания планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Этот документ, с точки зрения аналитиков, говорит об успешной деятельности союза. А сама встреча лидеров стран ЕАЭС ориентирована на то, чтобы сверить позиции сторон и подтвердить единые цели по целому ряду областей взаимодействия, считают специалисты.

В понедельник, 25 декабря, в Санкт-Петербурге пройдёт саммит лидеров стран Евразийского экономического союза.

«Состоится заседание Высшего евразийского экономического совета, в котором примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе заседания будут подведены итоги работы ЕАЭС в год российского председательства, рассмотрены актуальные вопросы деятельности союза, обсуждены перспективные направления углубления интеграционных процессов», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается также, что в планах сторон — принять ряд «важных решений и документов», в том числе декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года. Помимо этого, как отметили в Кремле, 25—26 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт традиционная неформальная встреча глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Напомним, в ЕАЭС в настоящее время входят пять стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

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Ожидается, что в день саммита лидеров стран Евразийского экономического союза стороны также подпишут соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Ираном. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Впоследствии информацию подтвердила и иранская сторона. По словам Ушакова, документ имеет «очень большое значение» в контексте развития дальнейших связей, включая экономические, между Ираном и странами ЕАЭС.

«В том числе, конечно, документ будет иметь значение и для наших двусторонних связей. Такой документ уже практически подготовлен, и мы или до саммита, или в ходе саммита его подпишем», — сказал Ушаков.

Позднее, говоря об этом соглашении, заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари сообщил, что республика будет развивать партнёрство со странами объединения, начав с Армении, и надеется, что соглашение о ЗСТ позволит увеличить объёмы торговли с Россией и Белоруссией.

Как пояснил после этого 18 декабря министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, применительно к этому документу речь идёт об «амбициозных показателях тарифной либерализации».

«Почти 90% номенклатуры товаров будут являться предметом беспошлинной торговли. Это позволит экономить на пошлинах при экспорте в Иран до $380 млн ежегодно», — заявил министр.

«Единые цели»

Грядущее подписание соглашения с Ираном в день саммита лидеров ЕАЭС эксперты называют знаковым событием, которое символизирует «успешную деятельность союза».

«Договор с иранскими властями выгоден обеим сторонам, идёт процесс создания единого рыночного пространства. Иранская республика — это почти 90 млн населения, топливные и минерально-сырьевые ресурсы, новые технологические решения в очень многих областях», — подчеркнул в комментарии RT профессор факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации Иван Петров.

Как констатировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, после подписания соглашения о ЗСТ Ирану будет открыт доступ на рынок ЕАЭС.

«А это большой рынок. Соответственно, заключение документа о зоне свободной торговли улучшит экономические отношения сторон. Это будет сильный стимул для развития экономики как для Ирана, так и для стран ЕАЭС», — сказал Оленченко в беседе с RT.

Стоит отметить, что, помимо Ирана, Евразийский экономический союз намерен заключить соглашения о ЗСТ и с другими странами, расширяя «сеть государств» для такого сотрудничества.

«Соглашения о зоне свободной торговли являются одной из наиболее продвинутых форм международного сотрудничества союза с третьими странами и интеграционными объединениями. При этом, действительно, в планах государств — членов ЕАЭС расширение сети таких партнёрств», — заявил РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета

РИА Новости

© Михаил Метцель

По его словам, активно ведутся переговоры по соглашениям с Египтом, Индонезией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

По мнению аналитиков, такие планы по расширению сотрудничества свидетельствуют о том, что партнёрство с ЕАЭС востребовано и организация «движется в правильном направлении».

Что касается самой встречи лидеров стран ЕАЭС, то, как отметил Иван Петров, в целом она призвана сверить позиции сторон и подтвердить «единые цели» по ряду вопросов.

«Есть множество совместно реализуемых проектов, в которых необходимо подтвердить участие. На таких встречах также возможно снять острые вопросы, озвучив проблемы и способы их решения. Но самая главная цель заседания Высшего евразийского экономического совета — продемонстрировать единство ЕАЭС, несмотря на нестабильную ситуацию в мире», — подчеркнул эксперт.

Как он полагает, в повестке предстоящего саммита лидеров стран ЕАЭС значится множество вопросов, которые необходимо будет решить в ближайшей перспективе.

«В первую очередь это развитие Каспийского транспортного коридора, формирование единой цифровой финансовой платформы для товарооборота между странами, обеспечение эффективного транзита углеводородов, выстраивание единой позиции в связи с ситуацией в Газе и на Украине, а также торгово-экономическое сотрудничество», — рассказал Петров.

«Повышать эффективность работы»

Страны ЕАЭС активно наращивают кооперацию внутри самого союза. Как объявил на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 июня, объёмы торговли между государствами ЕАЭС растут и достигли уже почти 6 трлн рублей.

«Значительно возросла взаимная торговля, прибавив 14% к уровню 2021 года, и достигла почти 6 трлн рублей», — заявил Мишустин.

Позднее в том же месяце в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» он сообщил, что главы кабминов ЕАЭС договорились об углублении промышленной кооперации. По словам российского премьера, это «одно из самых важных направлений».

«Было более 200 представителей компаний из всех наших стран. Они показывали, насколько это возможно, когда мы вместе, построить свой технологический суверенитет, экономический, финансовый», — рассказал Мишустин, комментируя выставку «Евразия — наш дом».

Уже в конце сентября председатель правительства уточнил, что в ЕАЭС реализуют более 150 индустриальных проектов в 25 отраслях на общую сумму более 26 трлн рублей.

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«Убеждён, что наш потенциал гораздо больше. Поэтому следует повышать эффективность такой работы, содействовать трансферу технологий, обмену научно-технической информацией и в целом реализации масштабных приоритетных задач», — сказал российский премьер.

Как отмечал в сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров, 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году между странами Евразийского экономического союза будет осуществляться в национальных валютах. По словам министра, процесс дедолларизации как самостоятельная цель не выдвигался при создании ЕАЭС, однако страны союза должны себя обезопасить от «произвола и капризов» Соединённых Штатов.

20 декабря департамент статистики Евразийской экономической комиссии опубликовал ежемесячный аналитический обзор по основным социально-экономическим показателям ЕАЭС за январь — октябрь 2023 года. Так, за этот период промышленное производство ЕАЭС выросло на 3,7%, объём выполненных строительных работ — на 8,7%, оборот розничной торговли — на 5,7%.

«Валовой внутренний продукт за девять месяцев 2023 года, по предварительной оценке, составил $1701,3 млрд (103,1% к уровню января — сентября 2022 года). Инвестиций в основной капитал в январе — сентябре 2023 года в государствах — членах ЕАЭС освоено на 10,3% больше уровня января — сентября 2022 года», — рассказали в ЕЭК.

Результаты и планы

По мнению экспертов, рост товарооборота между странами, в том числе с расчётами в валютах стран ЕАЭС, а также реализация совместных проектов — главное из того, чего удалось добиться государствам союза за уходящий год. При этом аналитики констатируют, что процесс дедолларизации ускорился из-за антироссийских санкций Запада.

«Западные страны переоценили своё влияние на государства ЕАЭС. Если смотреть с точки зрения выгоды, Запад не может ничего предложить участникам союза. Тем более что подобные попытки переманить на свою сторону партнёров России в рамках Евразийского экономического союза были и раньше, но заканчивались провалом. Страны ЕАЭС уже выработали определённый иммунитет к намерениям Запада оказывать давление на них из-за сотрудничества с Россией», — отметил Оленченко.

Ранее в МИД РФ сообщили, что западные страны пытаются повлиять на позицию российских партнёров в рамках Евразийского экономического союза «путём угроз применения вторичных санкций», но благодаря общим усилиям союзу удаётся выдерживать «беспрецедентное внешнее давление».

При этом аналитики называют амбициозными планы стран ЕАЭС на будущий год.

Лидеры стран Евразийского экономического союза

РИА Новости

© Михаил Метцель

«Основная задача в рамках 2024 года — дальнейшее развитие сотрудничества как в рамках самого Евразийского экономического союза, так и ЕАЭС с государствами СНГ, ШОС, АСЕАН. Речь идёт о выводе продукции стран на новые рынки, в том числе Африки, о развитии совместной новой транспортной инфраструктуры, о создании системы поддержки внешнеэкономической деятельности через банк ЕАЭС», — сказал Иван Петров.

Он также отметил, что ЕАЭС перспективен как экономический институт для стран-участниц, поскольку членство в этом союзе им крайне выгодно.