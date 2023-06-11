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Мишустин сообщил, что страны ЕАЭС договорились об углублении промышленной кооперации

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Главы кабминов ЕАЭС договорились об углублении промышленной кооперации, заявил российский премьер Михаил Мишустин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
Мишустин сообщил, что страны ЕАЭС договорились об углублении промышленной кооперации
  • РИА Новости

«Хочу сказать о, наверное, одном из самых важных направлений, о которых мы договорились, — это углубление промышленной кооперации», — сказал он.

По словам Мишустина, очень много таких примеров было представлено в рамках выставки «Евразия — наш дом».

«Было более 200 представителей компаний из всех наших стран. Они показывали, насколько это возможно — когда мы вместе — построить свой технологический суверенитет, экономический, финансовый», — добавил он.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости более активно наращивать промышленную кооперацию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и развивать бренд «Сделано в СНГ».

Путин также отметил, что Россия настроена на тесное сотрудничество со странами СНГ.

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