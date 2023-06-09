Путин заявил, что Россия настроена на тесное сотрудничество со странами СНГ
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.
«Мы настроены на самое тесное сотрудничество с партнёрами по Содружеству в реализации намечаемых амбициозных планов», — подчеркнул российский лидер.
Путин также заявил о готовности в будущем учитывать все предложенные в ходе встречи в Сочи инициативы.
Ранее Путин в ходе выступления на параде по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне отметил благодарное отношение лидеров СНГ к подвигу предков.