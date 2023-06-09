Путин заявил, что Россия настроена на тесное сотрудничество со странами СНГ

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия как будущий председатель в СНГ выражает свой настрой на самое тесное сотрудничество со странами Содружества.

Об этом глава государства сказал на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.

«Мы настроены на самое тесное сотрудничество с партнёрами по Содружеству в реализации намечаемых амбициозных планов», — подчеркнул российский лидер.

Путин также заявил о готовности в будущем учитывать все предложенные в ходе встречи в Сочи инициативы.

Ранее Путин в ходе выступления на параде по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне отметил благодарное отношение лидеров СНГ к подвигу предков.