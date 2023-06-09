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Путин предложил развивать бренд «Сделано в СНГ»

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более активно наращивать промышленную кооперацию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и развивать бренд «Сделано в СНГ».
Путин предложил развивать бренд «Сделано в СНГ»
  • РИА Новости

«Важно, чтобы такой бренд или такие бренды стали узнаваемыми, популярными у потребителей всех наших стран», — сказал Путин на встрече с главами делегаций Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. Его слова приводит ТАСС.

По словам Путина, перед правительствами государств СНГ и ЕАЭС стоят большие, комплексные задачи по продвижению процессов интеграционного строительства в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

Ранее Путин заявил, что Россия как будущий председатель в СНГ выражает свой настрой на самое тесное сотрудничество со странами Содружества.

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