В Москве начал работу международный форум «Евразийский интеграционный процесс: настоящее и будущее»

На площадке Дипломатической Академии МИД России собрались российские и зарубежные представители органов власти и экспертного сообщества для обсуждения самых актуальных вопросов евразийской интеграции. В Форуме принимают участие представители Евразийской экономической комиссии, Исполнительного комитета СНГ, официальные лица и представители общественных организаций России, Армении, Казахстана, Кыргызской Республики и Узбекистана.

«Данный международный форум — это продолжение форума, который прошёл в Бишкеке 9—10 декабря 2022 года. Основы, заложенные на саммите, будут продолжены. Они касаются в первую очередь формирования правовой основы ЕАЭС,» — сказал в беседе с RT Эдуард Буданцев, руководитель экспертного совета «Центра Международно-правового сотрудничества ЕАЭС» — организатора форума.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, обратившись к организаторам и участникам форума с приветственным словом, подчеркнул, что в 2023 году председательство в органах ЕАЭС переходит к Российской Федерации.

«Наша страна нацелена на продвижение интеграционной повестки на всех уровнях, включая экспертно-аналитический. Свой вклад в общие усилия на этом направлении призвана внести и ваша встреча. Убеждён, что её участникам удастся сформулировать полезные идеи и рекомендации», — сказал министр.

Директор «Центра Международно-правового сотрудничества ЕАЭС» Дмитрий Стасюлис считает, что встреча в Москве экспертов по вопросам евразийской интеграции особенно важна перед началом российского председательства в ЕАЭС.

В беседе с RT он рассказал, что по итогам форума будет принят итоговый меморандум.

«Туда будут включены все предложения участников сегодняшнего форума. Одной из таких инициатив, которая внесена нашим центром, является создание евразийской ассоциации юристов», — сообщил собеседник.

По мнению Стасюлиса, правовая основа играет существенную роль в развитии экономики стран ЕАЭС, и как следствие влияет на благосостояние всех граждан стран союза.

«К 2025 году странами ЕврАзЭС планируется создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов,» — заявил на форуме советник-посланник Посольства Казахстана в России Ерлан Шамишев. Он также отметил, что страны-участницы ЕАЭС ставят перед собой цель свободного передвижения между странами товаров, ресурсов, трудовой силы и финансов.

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат сказала на форуме, что интеграция — это привычная форма сосуществования братских народов стран.

«Евразийская интеграция — есть вечное и мирное добрососедство братьев между собой», — подчеркнул она.

На саммите Евразийского экономического союза, который состоялся 9 декабря в столице Киргизии, лидерами глав государств были подписаны 15 документов.