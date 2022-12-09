Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов по итогам саммита в Бишкеке
- РИА Новости
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Об этом говорится на сайте Кремля.
Среди документов — протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.
Также подписано решение о начале переговоров с Объединёнными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле и решение об основных направлениях международной деятельности союза на 2023 год.
9 декабря лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии встретились на саммите Евразийского экономического союза.