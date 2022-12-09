Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов по итогам саммита в Бишкеке

На саммите Евразийского экономического союза, который состоялся 9 декабря в столице Киргизии, лидерами глав государств были подписаны 15 документов.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Среди документов — протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

Также подписано решение о начале переговоров с Объединёнными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле и решение об основных направлениях международной деятельности союза на 2023 год.

9 декабря лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии встретились на саммите Евразийского экономического союза.