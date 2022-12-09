Узнать больше

Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов по итогам саммита в Бишкеке

Короткая ссылка
На саммите Евразийского экономического союза, который состоялся 9 декабря в столице Киргизии, лидерами глав государств были подписаны 15 документов.
Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов по итогам саммита в Бишкеке
  • РИА Новости
  • © Владислав Ногай

Об этом говорится на сайте Кремля.

Среди документов — протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

Также подписано решение о начале переговоров с Объединёнными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле и решение об основных направлениях международной деятельности союза на 2023 год.

9 декабря лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии встретились на саммите Евразийского экономического союза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить