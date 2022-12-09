Узнать больше

В Бишкеке открылся саммит ЕАЭС

Короткая ссылка
Лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии встретились на саммите Евразийского экономического союза.
В Бишкеке открылся саммит ЕАЭС
  • РИА Новости
  • © Владислав Воднев

Как сообщает ТАСС, руководители государств, в числе которых и российский президент Владимир Путин, собрались в государственной резиденции, расположенной недалеко от столицы Киргизии — в селе Чон-Арык.

Саммит начался с церемонии приветствия прибывающих на встречу лидеров президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Ожидается, что на саммите будут обсуждаться вопросы формирования общего рынка газа и создания межведомственного совета в сфере энергетики.

Также планируется, что лидеры государств обсудят дальнейшее углубление интеграции на пространстве ЕАЭС, развитие единого рынка услуг.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить