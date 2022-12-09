В Бишкеке открылся саммит ЕАЭС
- РИА Новости
- © Владислав Воднев
Как сообщает ТАСС, руководители государств, в числе которых и российский президент Владимир Путин, собрались в государственной резиденции, расположенной недалеко от столицы Киргизии — в селе Чон-Арык.
Саммит начался с церемонии приветствия прибывающих на встречу лидеров президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
Ожидается, что на саммите будут обсуждаться вопросы формирования общего рынка газа и создания межведомственного совета в сфере энергетики.
Также планируется, что лидеры государств обсудят дальнейшее углубление интеграции на пространстве ЕАЭС, развитие единого рынка услуг.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек.