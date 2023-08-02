МИД России: Запад угрожает ЕАЭС вторичными санкциями, но давление получается сдержать

Западные страны пытаются повлиять на позицию российских союзников по ЕАЭС, используя вторичные санкции, но общими усилиями давление удаётся выдержать, заявил глава первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

Он отметил, что для некоторых стран добиваться своих целей шантажом и давлением стало нормой.

«К сожалению, сегодня недружественными государствами предпринимаются попытки повлиять на позицию наших союзников по ЕАЭС в том числе путём угроз применения вторичных санкций», — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом, как отметил Агасандян, Запад не заботит масштаб экономических потерь для стран ЕАЭС.

«Благодаря общим усилиям союзу удаётся выдерживать беспрецедентное внешнее давление», — подчеркнул он.

Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что введённые западными странами санкции в отношении России и Белоруссии привели к укреплению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на давление со стороны Запада, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) эффективно развивается.