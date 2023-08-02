МИД России: Запад угрожает ЕАЭС вторичными санкциями, но давление получается сдержать
- РИА Новости
- © Sputnik / Владислав Воднев
Он отметил, что для некоторых стран добиваться своих целей шантажом и давлением стало нормой.
«К сожалению, сегодня недружественными государствами предпринимаются попытки повлиять на позицию наших союзников по ЕАЭС в том числе путём угроз применения вторичных санкций», — цитирует дипломата РИА Новости.
При этом, как отметил Агасандян, Запад не заботит масштаб экономических потерь для стран ЕАЭС.
«Благодаря общим усилиям союзу удаётся выдерживать беспрецедентное внешнее давление», — подчеркнул он.
Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что введённые западными странами санкции в отношении России и Белоруссии привели к укреплению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.
Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на давление со стороны Запада, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) эффективно развивается.