Узнать больше

МИД России: ЕАЭС подбирает новые страны для заключения соглашения о ЗСТ

Короткая ссылка
Директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен расширять сеть государств, с которыми заключает соглашения о зоне свободной торговли.
МИД России: ЕАЭС подбирает новые страны для заключения соглашения о ЗСТ
  • © Vladimir Baranov/Globallook Press

«Соглашения о зоне свободной торговли являются одной из наиболее продвинутых форм международного сотрудничества союза с третьими странами и интеграционными объединениями. При этом, действительно, в планах государств — членов ЕАЭС расширение сети таких партнёрств», — заявил он РИА Новости.

По его словам, экономическое объединение в ближайшее время планирует подписать договор о ЗСТ с Ираном, при этом активно ведутся переговоры по соглашениям с Египтом, Индонезией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что шестой раунд переговоров между ЕАЭС и Египтом о создании ЗСТ планируется в августе — сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить