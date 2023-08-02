МИД России: ЕАЭС подбирает новые страны для заключения соглашения о ЗСТ

Директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен расширять сеть государств, с которыми заключает соглашения о зоне свободной торговли.

«Соглашения о зоне свободной торговли являются одной из наиболее продвинутых форм международного сотрудничества союза с третьими странами и интеграционными объединениями. При этом, действительно, в планах государств — членов ЕАЭС расширение сети таких партнёрств», — заявил он РИА Новости.

По его словам, экономическое объединение в ближайшее время планирует подписать договор о ЗСТ с Ираном, при этом активно ведутся переговоры по соглашениям с Египтом, Индонезией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что шестой раунд переговоров между ЕАЭС и Египтом о создании ЗСТ планируется в августе — сентябре.