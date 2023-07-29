Оверчук: переговоры о создании ЗСТ между Египтом и ЕАЭС пройдут в августе — сентябре
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«У нас идут переговоры о подписании соглашения о свободной торговле с Египтом», — отметил он.
Оверчук уточнил, что уже прошло пять раундов переговоров.
В августе — сентябре ожидается шестой раунд, добавил он.
Как заявил 19 июня Оверчук, Россия рассчитывает, что соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС будет подписано до конца года.
Посол Ирана в России Казем Джалали в кулуарах на Втором международном алтайском форуме заявил, что иранская сторона надеется на скорое подписание соглашения о ЗСТ с ЕАЭС.