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Оверчук: переговоры о создании ЗСТ между Египтом и ЕАЭС пройдут в августе — сентябре

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Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что шестой раунд переговоров между ЕАЭС и Египтом о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) планируется в августе — сентябре.
Оверчук: переговоры о создании ЗСТ между Египтом и ЕАЭС пройдут в августе — сентябре
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«У нас идут переговоры о подписании соглашения о свободной торговле с Египтом», — отметил он.

Оверчук уточнил, что уже прошло пять раундов переговоров.

В августе — сентябре ожидается шестой раунд, добавил он.

Как заявил 19 июня Оверчук, Россия рассчитывает, что соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС будет подписано до конца года.

Посол Ирана в России Казем Джалали в кулуарах на Втором международном алтайском форуме заявил, что иранская сторона надеется на скорое подписание соглашения о ЗСТ с ЕАЭС.

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