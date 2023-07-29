Оверчук: переговоры о создании ЗСТ между Египтом и ЕАЭС пройдут в августе — сентябре

Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что шестой раунд переговоров между ЕАЭС и Египтом о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) планируется в августе — сентябре.

Об этом пишет ТАСС.

«У нас идут переговоры о подписании соглашения о свободной торговле с Египтом», — отметил он.

Оверчук уточнил, что уже прошло пять раундов переговоров.

В августе — сентябре ожидается шестой раунд, добавил он.

Как заявил 19 июня Оверчук, Россия рассчитывает, что соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС будет подписано до конца года.

Посол Ирана в России Казем Джалали в кулуарах на Втором международном алтайском форуме заявил, что иранская сторона надеется на скорое подписание соглашения о ЗСТ с ЕАЭС.