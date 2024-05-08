МВД: граждане Украины могут находиться в России после прохождения трёх процедур

Украинские граждане, состоявшие в гражданстве ДНР или ЛНР, могут и далее находиться в России без ограничений срока, но им нужно пройти дактилоскопическую регистрацию, сфотографироваться и пройти медицинское освидетельствование.

Об этом сообщили в МВД Российской Федерации.

«После прохождения названных процедур территориальными органами МВД России выдаётся гражданам соответствующий документ, оформленный на бланке установленного образца («зелёная карта»)», — сообщает министерство.

В ведомстве отметили, что в отношении граждан Украины, которые до 27 августа 2022 года были зарегистрированы по месту жительства за пределами новых регионов России и обратились в МВД России за получением «зелёной карты» с нарушением установленного законом срока, до 31 декабря 2024 года не будут применяться меры по удалению за пределы Российской Федерации.

4 января президент Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство Российской Федерации иностранцев и лиц без гражданства, которые родились и проживали в Крыму до 18 марта 2014 года.