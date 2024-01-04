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Путин подписал закон о приёме в гражданство живших в Крыму до марта 2014 года

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Президент Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство Российской Федерации иностранцев и лиц без гражданства, которые родились и проживали в Крыму до 18 марта 2014 года.
Путин подписал закон о приёме в гражданство живших в Крыму до марта 2014 года
  • globallookpress.com

Предоставить право обратиться с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации... гражданам Украины, не имеющим гражданства (подданства) другого государства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года», — говорится в указе.

Эта мера распространяется на их детей, супругов и родителей.

Обратиться за гражданством России смогут депортированные с территории Крымской АССР лица или их потомки.

Также президент подписал указ, позволяющий принимать в гражданство иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС России в период спецоперации.

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