Путин подписал закон о приёме в гражданство живших в Крыму до марта 2014 года
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Предоставить право обратиться с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации... гражданам Украины, не имеющим гражданства (подданства) другого государства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года», — говорится в указе.
Эта мера распространяется на их детей, супругов и родителей.
Обратиться за гражданством России смогут депортированные с территории Крымской АССР лица или их потомки.
Также президент подписал указ, позволяющий принимать в гражданство иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС России в период спецоперации.