Путин подписал указ о приёме в гражданство иностранцев-контрактников ВС России
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«Установить, что с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации... вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации или воинских формированиях», — сказано в указе.
Также это касается членов семей этих иностранцев.
В августе депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать гражданство лицам мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет лишь после предварительной службы в Вооружённых силах России.