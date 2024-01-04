Путин подписал указ о приёме в гражданство иностранцев-контрактников ВС России

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий принимать в гражданство иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС России в период спецоперации.

«Установить, что с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации... вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации или воинских формированиях», — сказано в указе.

Также это касается членов семей этих иностранцев.

В августе депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать гражданство лицам мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет лишь после предварительной службы в Вооружённых силах России.