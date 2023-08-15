Депутат Сухарев предложил обязать отслужить в ВС России для выдачи гражданства иностранцам

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать гражданство лицам мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет лишь после предварительной службы в Вооружённых силах России. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил: Конституция Российской Федерации устанавливает, что в обязанность каждого гражданина мужского пола входит прохождение военной службы.

Однако, как заметил парламентарий, далеко не все граждане Российской Федерации, получившие российское гражданство, изъявляют желание отдать воинский долг и встать на защиту страны, которую они выбрали для себя и своей семьи, пользуясь при этом различными льготами, социальными и иными мерами поддержки населения.

«Учитывая вышеизложенное, а также то, что в настоящий момент Российская Федерация проводит специальную военную операцию на Украине, прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части установления требования для иностранных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющих ограничений по состоянию здоровья, проходить службу сроком в один год в Вооружённых силах Российской Федерации в качестве условия последующего получения гражданства Российской Федерации», — говорится в тексте обращения.

В настоящее время, в соответствии со ст. 15 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранные граждане могут поступить на военную службу в России лишь по контракту.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки.