Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки.

Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

Уточняется, что соответствующая временная мера принята в целях обеспечения явки призываемого гражданина в военкомат.

Решение о запрете будет приниматься военкоматом в день направления человеку повестки. Запрет выезда начинает действовать со дня направления гражданину повестки.

Ранее Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста в стране до 30 лет.