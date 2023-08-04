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Путин подписал закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки

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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки.
Путин подписал закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

Уточняется, что соответствующая временная мера принята в целях обеспечения явки призываемого гражданина в военкомат.

Решение о запрете будет приниматься военкоматом в день направления человеку повестки. Запрет выезда начинает действовать со дня направления гражданину повестки.

Ранее Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста в стране до 30 лет.

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