Путин подписал закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки
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- © Alexander Kazakov/Kremlin Pool
Соответствующий документ опубликован на правовом портале.
Уточняется, что соответствующая временная мера принята в целях обеспечения явки призываемого гражданина в военкомат.
Решение о запрете будет приниматься военкоматом в день направления человеку повестки. Запрет выезда начинает действовать со дня направления гражданину повестки.
Ранее Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста в стране до 30 лет.