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МИД: Армения не будет участвовать в утверждении годового бюджета ОДКБ

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Армения не будет участвовать в утверждении годового бюджета ОДКБ и финансировании организации.
МИД: Армения не будет участвовать в утверждении годового бюджета ОДКБ
  • РИА Новости

Об этом сообщила Sputnik Армения пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

Как пишет агентство, Ереван не возражает против принятия в ограниченном формате решения о бюджете структуры, принятого 23 ноября 2023 года.

В конце марта генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армения в последнее время не участвует в работе секретариата организации, но в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства.

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