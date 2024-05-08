МИД: Армения не будет участвовать в утверждении годового бюджета ОДКБ
- РИА Новости
Об этом сообщила Sputnik Армения пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.
Как пишет агентство, Ереван не возражает против принятия в ограниченном формате решения о бюджете структуры, принятого 23 ноября 2023 года.
В конце марта генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армения в последнее время не участвует в работе секретариата организации, но в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства.