Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: заявлений Армении о приостановке членства нет
Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
«... в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в ОДКБ», — сказал он.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не участвует в принятии решений ОДКБ, но и не блокирует их.
Также Тасмагамбетов отметил, что возможность расширения организации не исключена.