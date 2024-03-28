Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: заявлений Армении о приостановке членства нет

Армения в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ, но в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства.

Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«... в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в ОДКБ», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не участвует в принятии решений ОДКБ, но и не блокирует их.

Также Тасмагамбетов отметил, что возможность расширения организации не исключена.