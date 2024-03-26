Пашинян: Армения не участвует в принятии решений ОДКБ, но и не блокирует их

Армения не участвует в принятии решений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но и не блокирует их. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

В интервью греческому изданию Kathimerini Пашинян отметил, что участие Армении в ОДКБ, по сути, заморожено.

«С сентября 2023 года у нас нет постоянного представителя в ОДКБ. Мы не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком и высшем уровне. Мы не блокируем решения ОДКБ, но и не участвуем в них», — отметил армянский премьер.

Ранее Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на вопросы Еревана.