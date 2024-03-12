RT в Telegram
Подпишись

Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на вопросы Еревана

Короткая ссылка
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если она не ответит на вопросы о своей зоне ответственности в республике.
Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на вопросы Еревана
  • AP
  • © Meghdad Madadi / ATPImages

Об этом он сказал на пресс-конференции.

По его словам, если ОДКБ ответит на вопрос о своей зоне ответственности в Армении и «этот вопрос будет соответствовать видению» Еревана, то армянская сторона будет считать вопрос урегулированным.

«Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда? Не могу сказать», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Ранее замглавы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, член партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вагаршак Акобян назвал провокацией заявления о том, что Ереван предпринимает какие-либо действия против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить