Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на вопросы Еревана
- AP
- © Meghdad Madadi / ATPImages
Об этом он сказал на пресс-конференции.
По его словам, если ОДКБ ответит на вопрос о своей зоне ответственности в Армении и «этот вопрос будет соответствовать видению» Еревана, то армянская сторона будет считать вопрос урегулированным.
«Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда? Не могу сказать», — цитирует Пашиняна ТАСС.
Ранее замглавы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, член партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вагаршак Акобян назвал провокацией заявления о том, что Ереван предпринимает какие-либо действия против России.