Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на вопросы Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если она не ответит на вопросы о своей зоне ответственности в республике.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

По его словам, если ОДКБ ответит на вопрос о своей зоне ответственности в Армении и «этот вопрос будет соответствовать видению» Еревана, то армянская сторона будет считать вопрос урегулированным.

«Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда? Не могу сказать», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Ранее замглавы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, член партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вагаршак Акобян назвал провокацией заявления о том, что Ереван предпринимает какие-либо действия против России.