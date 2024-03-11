RT в Telegram
Подпишись

В партии Пашиняна заявили, что Армения не делает шаги против России

Короткая ссылка
Замглавы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, член партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вагаршак Акобян назвал провокацией заявления о том, что Ереван предпринимает какие-либо действия против России.
В партии Пашиняна заявили, что Армения не делает шаги против России
  • Gettyimages.ru

«Армения ничего не делает против какой-либо страны, особенно против России, потому что до сих пор мы считаемся союзником России и страной, находящейся в одной экономической зоне», — цитирует его ТАСС. 

По словам Акобяна, оценка, согласно которой шаги Еревана направлены против России, не имеет ничего общего с реальностью.

«Мы делаем всё возможное, чтобы иметь нормальные отношения со всеми нашими партнёрами и не работать против кого-либо», — сказал он.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания признаёт решение Армении о заморозке членства в ОДКБ и планирует оказать Еревану поддержку «перед лицом исходящих от России угроз ответных мер». Он сообщил об этом, отвечая на письменный запрос из британского парламента. С текстом ознакомился RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить