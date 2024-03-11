В партии Пашиняна заявили, что Армения не делает шаги против России

Замглавы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, член партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вагаршак Акобян назвал провокацией заявления о том, что Ереван предпринимает какие-либо действия против России.

«Армения ничего не делает против какой-либо страны, особенно против России, потому что до сих пор мы считаемся союзником России и страной, находящейся в одной экономической зоне», — цитирует его ТАСС.

По словам Акобяна, оценка, согласно которой шаги Еревана направлены против России, не имеет ничего общего с реальностью.

«Мы делаем всё возможное, чтобы иметь нормальные отношения со всеми нашими партнёрами и не работать против кого-либо», — сказал он.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания признаёт решение Армении о заморозке членства в ОДКБ и планирует оказать Еревану поддержку «перед лицом исходящих от России угроз ответных мер». Он сообщил об этом, отвечая на письменный запрос из британского парламента. С текстом ознакомился RT.