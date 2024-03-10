Великобритания поддержит Армению перед «угрозами ответных мер России»

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания признаёт решение Армении о заморозке членства в ОДКБ и планирует оказать Еревану поддержку «перед лицом исходящих от России угроз ответных мер». Он сообщил об этом, отвечая на письменный запрос из британского парламента. С текстом ознакомился RT.

«Великобритания признаёт данное решение (о заморозке членства в ОДКБ. — RT) как реализацию суверенного права Армении и будет сотрудничать с евро-атлантическими союзниками для оказания ей поддержки перед лицом исходящих от России угроз ответных действий», — заявил Хиппи.

Заместитель министра обороны Соединённого Королевства рассказал об этом в письменном ответе на запрос депутата Роберта Бакленда. Парламентарий спросил о потенциальной выгоде для оборонной промышленности Великобритании в случае выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности.

Хиппи отметил, что любая выгода должна вписываться в рамки согласованных ограничений по оружейному эмбарго ОБСЕ, которое подписала Великобритания. При этом он подчеркнул, что Лондон продолжит тесно взаимодействовать с Арменией «в поиске возможностей углубления сотрудничества».

Как пояснил в беседе с RT сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, западные страны планируют «перетянуть» Армению в европейские структуры.

«Этот замысел присутствовал, когда продвигали во власть Пашиняна, и, видимо, поэтому те шаги, которые он предпринимает, как раз направлены на обособление Армении. Хотя это идёт вопреки исторической традиции, интересам населения и здравому смыслу. США заинтересованы в Армении как раздражителе в отношении России. В этой связи они поручают кому-то озвучивать свои стратегии — в данном случае Великобритании. С учётом того, что Ереван рассматривает возможность членства в ЕС, это всё выглядит как элементы единого плана», — считает политолог.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предложила Армении консультации для снятия озабоченностей по ОДКБ.