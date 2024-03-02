Лавров: Россия ждёт от Армении окончательного решения об участии в ОДКБ

Россия ждёт от Армении окончательного решения о том, участвует ли она в ОДКБ или нет, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы ждём, когда нам всем официально подтвердят, какое же будет окончательное решение, говорят: здесь мы подморозим в ОДКБ де-факто, а захотим, де-юре заморозим, де-юре выйдем. ЕврАзЭС нам пока интересен, потому что мы что-то оттуда получаем», — сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума.

По оценкам министра, это «не очень приглядная картина».

«Мы очень хотели бы, чтобы наши армянские партнёры для себя определились, как они хотят дальше жить и выполнять на взаимной основе те договорённости, которые нас связывают в самых разных интеграционных структурах», — добавил глава МИД России.

В Кремле отмечали, что у России нет ясности относительно заявления Армении о заморозке членства в ОДКБ. По словам премьера республики Никола Пашиняна, фактическая заморозка участия республики в ОДКБ означает отсутствие постпреда и неучастие страны в мероприятиях организации на высоком и высшем уровне. Он пригрозил, что Армения де-юре заморозит членство в организации, если объединение не выполнит свои обязательства.

Вместе с этим Пашинян отметил, что Армения не ждала от ОДКБ военного вмешательства в конфликте с Азербайджаном — Еревану требовалась политическая позиция организации.