Пашинян: Ереван не ждал от ОДКБ военного вмешательства в конфликте с Баку

Армения не ждала от ОДКБ военного вмешательства в конфликте с Азербайджаном — Еревану требовалась политическая позиция организации. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Выступая на «правительственном часе», Пашинян отметил, что Еревану было важно понять, «в чём заключается зона ответственности ОДКБ в Армении и на Южном Кавказе».

«Если бы получили чёткий ответ, то дальше бы вопросов не возникало, так как включились бы соответствующие механизмы», — приводит его слова ТАСС.

Также Пашинян отметил, что Армения де-юре заморозит членство в ОДКБ, если организация не выполнит своих обязательств.