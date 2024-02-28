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Пашинян: Ереван не ждал от ОДКБ военного вмешательства в конфликте с Баку

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Армения не ждала от ОДКБ военного вмешательства в конфликте с Азербайджаном — Еревану требовалась политическая позиция организации. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Пашинян: Ереван не ждал от ОДКБ военного вмешательства в конфликте с Баку
  • AP
  • © Dmitry Astakhov, Sputnik

Выступая на «правительственном часе», Пашинян отметил, что Еревану было важно понять, «в чём заключается зона ответственности ОДКБ в Армении и на Южном Кавказе».

«Если бы получили чёткий ответ, то дальше бы вопросов не возникало, так как включились бы соответствующие механизмы», — приводит его слова ТАСС.

Также Пашинян отметил, что Армения де-юре заморозит членство в ОДКБ, если организация не выполнит своих обязательств.

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