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Песков: у России нет ясности по заявлению Армении о заморозке членства в ОДКБ

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у России нет ясности относительно заявления Армении о заморозке членства в ОДКБ.
Песков: у России нет ясности по заявлению Армении о заморозке членства в ОДКБ
  • РИА Новости

«Нет, пока не появилось. Здесь у нас достаточно частые контакты с армянскими партнёрами», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва намерена прояснять позицию Еревана по этому вопросу.

Он добавил, что режима де-юре в рамках ОДКБ не существует. 

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил своё участие в ОДКБ.

В секретариате ОДКБ сообщили, что не получали заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ.

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