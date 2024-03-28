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Генсек ОДКБ: возможность расширения организации не исключена

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Возможность расширения Организации Договора о коллективной безопасности не исключена, заявил в интервью журналу «Национальная оборона» генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

По его словам, потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает.

«Это закономерно и подтверждается историей. Тем более, что ОДКБ предлагает весьма выгодные условия участия», — сказал Тасмагамбетов.

Он отметил, что в организации отсутствует жёсткая «блоковая дисциплина», а также имеется демократичная по характеру процедура принятия решений.

Кроме того, ОДКБ отдаёт приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования кризисных ситуаций.

Ранее Тасмагамбетов заявил, что странам-членам нужны инструменты противодействия терроризму.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не участвует в принятии решений ОДКБ, но и не блокирует их.

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