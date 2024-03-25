Генсек ОДКБ: странам-членам нужны инструменты противодействия терроризму

Терроризм используется в гибридной войне и провоцирует межэтническую рознь, странам — членам ОДКБ нужны инструменты для противодействия этому, заявил генсек объединения Имангали Тасмагамбетов, комментируя теракт в Подмосковье.

«Терроризм обретает новые черты и используется как орудие гибридной войны, когда таким образом провоцируется рост недовольства действиями властей, гражданский раскол, межэтническая и межрелигиозная рознь», — цитирует его РИА Новости.

По словам генсека ОДКБ, формат терактов всё чаще напоминает диверсии, что ставит перед членами объединения задачу по разработке эффективных методов противодействия подобным угрозам.

«Не выработано общепризнанное определение терроризма, что затрудняет координацию действий национальных государств в борьбе с этим явлением», — добавил Тасмагамбетов.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз мог бы принять предложение России о сотрудничестве против терроризма.