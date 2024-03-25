Стано: ЕС мог бы принять предложение России о сотрудничестве против терроризма

Европейский союз, возможно, согласился бы вновь сотрудничать с Россией в сфере борьбы с терроризмом, если бы Москва выступила с соответствующей инициативой.

Такое заявление сделал на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Если Россия выступит с заслуживающим доверия предложением, которое имеет рациональную основу и соответствует международным правилам, ЕС, возможно, не скажет нет», — цитирует его ТАСС.

Также в ходе пресс-конференции Стано заявил, что ЕС не располагает доказательствами связи Украины с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Как отметили в Кремле, Россия сейчас не контактирует с западными странами в связи с расследованием теракта в «Крокус Сити Холле».