Стано: ЕС мог бы принять предложение России о сотрудничестве против терроризма
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Такое заявление сделал на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Если Россия выступит с заслуживающим доверия предложением, которое имеет рациональную основу и соответствует международным правилам, ЕС, возможно, не скажет нет», — цитирует его ТАСС.
Также в ходе пресс-конференции Стано заявил, что ЕС не располагает доказательствами связи Украины с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Как отметили в Кремле, Россия сейчас не контактирует с западными странами в связи с расследованием теракта в «Крокус Сити Холле».