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Песков: Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта в «Крокусе»

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Россия сейчас не контактирует с западными странами в связи с расследованием теракта в «Крокус Сити Холле».
Песков: Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта в «Крокусе»
  • РИА Новости

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши службы работают самостоятельно, здесь ни о какой помощи речи не идёт... Каких-либо контактов с западниками сейчас нет», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что при этом были телефонные разговоры Владимира Путина с коллегами из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Турции и других стран, с ними обсуждалось усиление взаимодействия в борьбе с терроризмом.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее провёл оперативное совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле».

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