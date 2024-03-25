Песков: Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта в «Крокусе»
- РИА Новости
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наши службы работают самостоятельно, здесь ни о какой помощи речи не идёт... Каких-либо контактов с западниками сейчас нет», — сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что при этом были телефонные разговоры Владимира Путина с коллегами из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Турции и других стран, с ними обсуждалось усиление взаимодействия в борьбе с терроризмом.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее провёл оперативное совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле».