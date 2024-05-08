Обычные граждане Польши не хотят войны ни с Украиной, ни с Белоруссией, ни с Россией, заявил польский судья Томаш Шмидт корреспонденту RT Косте Придыбайло.

«Никто не хочет идти на войну у нас, из граждан наших. Не хотим войны ни с Украиной, ни с Белоруссией, ни с Россией. Я говорю о простых людях, не о властях. Мы тоже мирные люди», — сказал Шмидт.

Он согласился с утверждением, что власть в Польше не отражает реальных настроений жителей. Оба политических блока, представленных в стране, выступают за эскалацию конфликта и втягивание Варшавы в него, подчеркнул Шмидт.

Также в разговоре с Придыбайло Шмидт отметил, что чувствует себя в безопасности в Белоруссии.

8 мая стало известно, что прокуратура Польши возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении сбежавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта.

Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы попросил Белоруссию предоставить ему политическое убежище. Судья отметил, что не согласен с политикой Варшавы. По его словам, под влиянием США и Великобритании власти ведут страну к войне.