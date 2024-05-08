Бежавший в Белоруссию судья Шмидт: в Польше, наверное, меня бы уже не было

Польский судья Томаш Шмидт, который попросил политубежища в Белоруссии, чувствует себя в безопасности в республике. Как признался сам судья в разговоре с корреспондентом RT Константином Придыбайло, в Польше его бы уже, «наверное, не было в живых».

Шмидт не считает, что польские спецслужбы смогут теперь до него добраться.

«Здесь, в Белоруссии, я чувствую себя в безопасности. Президент Лукашенко заботится о своём народе, он также заботится о безопасности своего народа. В Польше, наверное, меня бы уже не было», — сказал Шмидт.

8 мая стало известно, что прокуратура Польши возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении сбежавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта.

Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы попросил Белоруссию предоставить ему политическое убежище. Судья отметил, что не согласен с политикой Варшавы. По его словам, под влиянием США и Великобритании власти ведут страну к войне.