Бежавший в Белоруссию судья Шмидт: в Польше, наверное, меня бы уже не было
- Gettyimages.ru
Шмидт не считает, что польские спецслужбы смогут теперь до него добраться.
«Здесь, в Белоруссии, я чувствую себя в безопасности. Президент Лукашенко заботится о своём народе, он также заботится о безопасности своего народа. В Польше, наверное, меня бы уже не было», — сказал Шмидт.
8 мая стало известно, что прокуратура Польши возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении сбежавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта.
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы попросил Белоруссию предоставить ему политическое убежище. Судья отметил, что не согласен с политикой Варшавы. По его словам, под влиянием США и Великобритании власти ведут страну к войне.