Польский судья попросил политубежище в Белоруссии
Шмидт озвучил свою просьбу о политубежище во время пресс-конференции в Минске.
«Я прошу о статусе политического беженца», — сказал судья.
Он также подчеркнул, что в Белоруссии он может безопасно и свободно публично высказать свою позицию. Как сообщает РИА Новости, просьба Шмидта официально пока не оформлена.
Судья отметил, что не согласен с политикой Варшавы. По его словам, под влиянием США и Великобритании власти ведут страну к войне, отмечает ТАСС.
Ранее в издании Myśl Polska заявили, что, подавая заявку на размещение в Польше американского ядерного оружия, власти страны рискуют жизнями собственных граждан.