Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил Белоруссию предоставить ему политическое убежище.

Шмидт озвучил свою просьбу о политубежище во время пресс-конференции в Минске.

«Я прошу о статусе политического беженца», — сказал судья.

Он также подчеркнул, что в Белоруссии он может безопасно и свободно публично высказать свою позицию. Как сообщает РИА Новости, просьба Шмидта официально пока не оформлена.

Судья отметил, что не согласен с политикой Варшавы. По его словам, под влиянием США и Великобритании власти ведут страну к войне, отмечает ТАСС.

Ранее в издании Myśl Polska заявили, что, подавая заявку на размещение в Польше американского ядерного оружия, власти страны рискуют жизнями собственных граждан.