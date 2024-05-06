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Польский судья попросил политубежище в Белоруссии

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Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил Белоруссию предоставить ему политическое убежище.

Шмидт озвучил свою просьбу о политубежище во время пресс-конференции в Минске.

«Я прошу о статусе политического беженца», — сказал судья. 

Он также подчеркнул, что в Белоруссии он может безопасно и свободно публично высказать свою позицию. Как сообщает РИА Новости, просьба Шмидта официально пока не оформлена.

Судья отметил, что не согласен с политикой Варшавы. По его словам, под влиянием США и Великобритании власти ведут страну к войне, отмечает ТАСС.

Ранее в издании Myśl Polska заявили, что, подавая заявку на размещение в Польше американского ядерного оружия, власти страны рискуют жизнями собственных граждан. 

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