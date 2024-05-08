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В Польше в отношении сбежавшего судьи Шмидта возбуждено дело о шпионаже

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Прокуратура Польши возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении сбежавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта.

Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«В основе расследования лежат положения Уголовного кодекса, говорящие о шпионаже», — говорится в сообщении.

Как уточняется, речь идёт о параграфе 2 ст. 130 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.

Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак заявил, что основной целью расследования является установление всех обстоятельств, связанных с возможным сотрудничеством судьи с иностранной разведкой.

Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт попросил Белоруссию предоставить ему политическое убежище.

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