В Польше в отношении сбежавшего судьи Шмидта возбуждено дело о шпионаже
Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
«В основе расследования лежат положения Уголовного кодекса, говорящие о шпионаже», — говорится в сообщении.
Как уточняется, речь идёт о параграфе 2 ст. 130 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.
Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак заявил, что основной целью расследования является установление всех обстоятельств, связанных с возможным сотрудничеством судьи с иностранной разведкой.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт попросил Белоруссию предоставить ему политическое убежище.