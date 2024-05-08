В ДНР и Харьковской области: ВС РФ освободили два населённых пункта в зоне СВО

В течение прошедших суток российские войска освободили населённые пункты Кисловка (Харьковская область) и Новокалиново (ДНР), следует из сводки Минобороны РФ. При этом в зоне СВО был уничтожен очередной немецкий танк Leopard. Кроме того, ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины. По данным ведомства, в результате существенно снижены возможности киевского режима по выпуску продукции военного назначения, а также по переброске западного вооружения и техники.

В течение прошедших суток российские войска освободили два населённых пункта в зоне проведения СВО. Это следует из данных сводки Минобороны РФ.

Так, подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населённый пункт Кисловка (Харьковская область). При этом были отражены две контратаки штурмовых групп 31-й бригады нацгвардии возле н. п. Григоровка (ДНР) и Стельмаховка (ЛНР). Противник потерял до 55 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.

В свою очередь, подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий полностью освободили н. п. Новокалиново (ДНР), а также нанесли поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ вблизи н. п. Ленинское и Уманское (ДНР).

К тому же отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ неподалёку от н. п. Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьёво, Семёновка, Первомайское и Нетайлово (ДНР).

ВСУ потеряли за сутки до 415 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 4-й бригады нацгвардии, 104-й и 106-й бригад теробороны в районах н. п. Спорное, Андреевка, Курдюмовка, Миньковка и Клещеевка (ДНР).

Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122 мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны возле н. п. Урожайное и Старомайорское (ДНР).

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Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, три автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США, а также 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ, 15-й бригады нацгвардии, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны вблизи н. п. Работино, Вербовое (Запорожская область), Ивановка и Тягинка (Херсонская область). Противник потерял до 55 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 122 мм гаубицу Д-30.

Удары по объектам ВСУ

ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики нанесли 8 мая групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотниками по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

По данным Минобороны РФ, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

«В результате удара существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожены: цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Вдобавок, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113 районах.

Вместе с тем средствами ПВО сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, а также 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.