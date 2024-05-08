В Пентагоне объявили о выводе войск из Нигера

США придётся вывести свои войска из Нигера, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер», — цитирует его ТАСС.

В Пентагоне ранее заявили, что российские силы появились на территории одной базы в Нигере с американскими военными до вывода США своего контингента из этой африканской страны. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что США наблюдают, имеют ли доступ российские специалисты к американской военной технике.

В Кремле 3 мая сообщили, что Россия развивает отношения с африканскими странами во всех сферах, в том числе в оборонной.